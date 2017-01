Skate 4: Community Manager weckt via Twitter Hoffnung in den Fans

75 SHARES Facebook Twitter Google

Seit nunmehr 7 Jahren warten Fans (un)geduldig auf eine Fortsetzung der Skateboard-Simulation Skate. Doch bislang war es ruhig um eine Fortsetzung und auch EA lie├č sich nie etwas entlocken. Doch seit diesem Wochenende keimt die Hoffnung auf in vielen Fans der Serie.

Grund daf├╝r ist ein Tweet vom zust├Ąndigen Community Manager, der ohne jeglichen Kontext bei Twitter einfach nur “#skate4” schrieb. Was er uns genau damit sagen will, ist bisher noch nicht bekannt. Entweder er teasert eine baldige Ank├╝ndigung an oder er will sehen wie hoch das Medieninteresse an einer Fortsetzung w├Ąre.

So oder so sind wir in K├╝rze wahrscheinlich schlauer. Lassen wir uns ├╝berraschen, aber es w├Ąre auf jeden Fall an der Zeit f├╝r einen weiteren Skate-Ableger.

Das denken wir:

Ich w├╝rde Luftspr├╝nge machen, wenn EA dieses Jahr endlich Skate 4 ank├╝ndigt. Ich habe die anderen drei Teile regelrecht verschlungen seinerzeit.