Spielerische Freiheit: GTA-Chefentwickler kÃ¼ndigt Everywhere an

41 SHARES Facebook Twitter Google

Coole Sache: Der fr├╝here GTA-Chefentwickler Leslie Benzies arbeitet aktuell an einem neuen Spiel namens Everywhere. Ein Spiel, das mehr Freiheiten bieten soll als GTA.

Fr├╝her arbeitete Leslie Benzies als Chef von Rockstar North und Producer an der der GTA-Serie und an Red Dead Redemption. Aktuell l├Ąuft jedoch ein Rechtsstreit zwischen ihm und dem Studio, um Tantiemen in Millionenh├Âhe. Parallel hat der Entwickler aber mit seinem neuen Studio ein neues Spiel namens Everywhere angek├╝ndigt.

Bisher gibt es weder Screenshots noch eine genaue Beschreibung zum Spiel. Bekannt ist nur, dass die Spieler viele Freiheiten haben sollen. Gegen├╝ber Venture Beat erkl├Ąrte Benzies: “Everywhere beinhaltet viele traditionelle Spielmechaniken, aber wir versuchen etwas zu machen, das Inspiration von, naja, ├╝berall bezieht.”

Bekannt ist auch, dass Everywhere ein Open-World-Titel werden soll, in dem Spieler noch mehr Freiheiten haben sollen als in GTA. Und, dass Everywhere auf der Lumberyard-Engine von Amazon basiert. Die Engine, die auch in Ster Citizen zum Einsatz kommt.

Sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das h├Ârt sich vielversprechend an.