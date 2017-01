Spoiler-Warnung: Das Ende von Reisdent Evil 7 geistert bereits durchs Netz

75 SHARES Facebook Twitter Google

Keine Sorge, in dieser News findet ihr keine Spoiler. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass bereits viele Inhalte aus Reisdent Evil 7 im Netz gelandet sind.

Man stolpert mittlerweile sogar schon über das Ende des Spiels. Wer sich den Spaß an Resident Evil 7 nicht verderben lassen möchte, der sollte also vorsichtig sein, wenn er entsprechende Beiträge in Foren sieht.

Die Inhalte sind wahrscheinlich ins Netz gelangt, da einige Spieler Resident Evil 7 schon eine Woche vor dem offiziellen Release in die Finger bekommen haben. Aber bald hat das Warten ein Ende. Ab dem 24. Januar steht das Spiel ja bereits in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Das ist nervig. Hoffentlich stolpert ihr bis zum Release über keine Spoiler.