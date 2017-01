Star Wars: Episode VIII heiÃŸt jetzt Star Wars: The Last Jedi

K├╝rzlich wurde auf starwars.com der Titel von Star Wars: Episode VIII verraten. Er lautet Star Wars: The Last Jedi.

Jetzt wissen wir zwar noch immer nicht, was uns im kommenden Film erwartet, aber es kann gut sein, dass sich der Film um Luke Skywalkers Schicksal dreht. Oder – was noch wahrscheinlicher ist – darum, wie Luke sein Jedi-Wissen an Rey weitergibt.

Aber das sind alles nur Spekulationen. Hier der offizielle Tweet zum neuen Namen von Star Wars: Episode VIII:

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) 23. Januar 2017