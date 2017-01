Xbox One: Der Snap-Modus ist Geschichte

Na, nutzt ihr die Snap-Funktion der Xbox One gerne? Dann habe ich leider schlechte Nachrichten f├╝r euch. Der Snap-Modus wird gestrichen.

Mit der Snap-Funktion ist es m├Âglich, Apps seitlich an das TV-Bild anzudocken. Mit dem Creators-Update f├╝r Windows, das auch f├╝r die Xbox One ver├Âffentlicht wird, verabschiedet sich Microsoft jedoch vom Snap-Modus.

Der Grund: Microsoft m├Âchte mit diesem Schritt das Multitasking verbessern und den Arbeitsspeicher entlasten. Das verk├╝ndete Mike Ybarra von Microsoft auf Twitter.

Hier der entsprechende Tweet:

We replaced Snap to improve multitasking, reduce memory use, improve overall speed, and free up resources going forward for bigger things.

— Mike Ybarra (@XboxQwik) 24. Januar 2017