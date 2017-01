Xbox One: Ein weiterer Titel ist ab sofort abwÃ¤rtskompatibel

61 SHARES Facebook Twitter Google

Inzwischen in immer regelmäßigeren Abständen baut Microsoft sein Programm rund um die Abwärtskompatibilität aus. Heute Morgen hat Major Nelson via Twitter bestätigt, dass Alice: Madness Returns ab sofort auch abwärtskompatibel ist und auf der Xbox One gespielt werden kann.

Alice: Madness Returns ist somit der bereits 14. Titel, der allein in diesem Monat bekannt gegeben wurde. Wir d√ľrfen also gespannt sein, welche Titel den Sprung demn√§chst noch auf die Xbox One schaffen.

Das denken wir:

Es freut mich zu sehen, dass Microsoft sein Angebot immer weiter ausbaut. So kann man nach und nach vergangene Perlen nachholen, die man eventuell damals verpasst hat.