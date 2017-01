82 SHARES Facebook Twitter Google

Seit Kurzem ist bekannt, wie das finale Boxart von The Legend of Zelda: Breath of the Wild aussehen wird. Und wenn man das US-Cover im Vergleich mit dem deutschen Cover ansieht, dann stellt man fest, dass es irgendwie anders aussieht.

Der Grund: Das USK-Logo ist so groß, dass der Titel des Spiels verkleinert werden musste. Das sieht dann so aus:

Mal sehen, ob auch andere Switch-Boxarts für das USK-Logo angepasst werden müssen.

Das denken wir:

Das USK-Logo ist einfach zu groß.