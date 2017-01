Zelda: Breath of the Wild â€“ Switch vs Wii U Vergleichsbild

75 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr wollt wissen, wie sich die Switch-Version von Zelda: Breath of the Wild grafisch von der Wii-U-Version unterscheidet? Kein Problem!

Der Twitter-User Dystify hat kürzlich ein Vergleichsbild gepostet, das zeigt, dass die Switch-Version um ein gutes Stück besser aussieht. Aber alles andere wäre auch eine ziemliche Enttäuschung.

Hier das Vergleichsbild:

Zelda: BotW on Switch vs Wii U. Quite the difference. pic.twitter.com/45O1GvQ5By — Dystify (@Dystify) 13. Januar 2017

Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März zum Start der Nintendo Switch.

Das denken wir:

Die Wii-U-Version sieht ziemlich verwaschen aus.