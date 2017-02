“47 Meters Down”: Dieser Trailer nimmt euch mit in die Tiefe â€“ und dort ist es ziemlich unheimlich

122 SHARES Facebook Twitter Google

Erst im letzten Jahr bewies der Film “The Shallows”, dass Hai-Horror auch heute noch sehr spannend sein kann. In die selbe Kerbe schlägt “47 Meters Down”, der am 23. Juni in den Kinos anläuft.

Hier geht es um zwei Schwestern (Mandy Moore und Claire Holt), die an einer Tauchexpedition teilnehmen, um Haie zu beobachten. Dabei geht aber einiges schief und die zwei sinken im Tauchkäfig auf den Meeresgrund. Von dort aus müssen die Schwestern einen Weg finden, an die Wasseroberfläche zu gelangen, ohne von den Haien gefressen zu werden, die in der Tiefe lauern.

Mittlerweile wurde der erste Trailer zu “47 Meters Down” veröffentlicht, der die beklemmende Stimmung des Films sehr gut einfängt. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Das sieht ziemlich beklemmend aus. Der Film könnte richtig gut werden.