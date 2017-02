“Alien: Covenant” â€“ Diesen Prolog mÃ¼sst ihr euch ansehen

61 SHARES Facebook Twitter Google

In den letzten Wochen war es ziemlich still rund um den Alien-Streifen “Alien: Covenant”. In der letzten News zum Film zeigte ich euch die Recut-Version des ersten Trailers, der ziemlich unheimlich ist.

Jetzt gibt es endlich wieder Neuigkeiten zum Film. Kürzlich wurde nämlich ziemlich überraschend der vierminütiger Prolog veröffentlicht. Und dieser stimmt schon jetzt bestens auf den Release des Films ein.

Im Clip wird uns die Crew etwas näher gebracht und es gibt auch einen Schockmoment, der doch sehr an eine Szene aus “Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt” erinnert. Aber seht am besten selbst:

“Alien: Covenant” läuft am 19. Mai in den Kinos an.

Das denken wir:

“Alien: Covenant” Wird ziemlich sicher ziemlich cool.