Angeblich arbeitet Capcom an diesen drei geheimen Spielen

Capcom arbeitet angeblich an drei geheimen Projekten. Das geht aus einem Leak hervor.

Hier die drei Spiele:

Knights of Aegis

Hier handelt es sich um einen Shooter mit Magie-Elementen, der im Jahre 1974 in New York spielt. Wie so oft geht es darum, die Menschheit vor dunklen M├Ąchten zu besch├╝tzen.

Broken Horizon

In diesem 4-Spieler-Koop-Titel muss man mit seinen Freunden zusammen auf einem Planeten namens Eden ums ├ťberleben k├Ąmpfen. Denn auf Eden lauern zahlreiche Gefahren ÔÇô unter anderem Aliens. Daf├╝r stehen dem Spieler Mech-Anz├╝ge zur Verf├╝gung, die man individualisieren kann.

Lost Star

In Lost Star reist man als Captain eines Raumschiffes mit einer kleinen Crew am Rande der Galaxie durch die Gegend, wo man sich irgendwann in einem Kampf zwischen Gut und B├Âse wiederfindet. Wie in Mass Effect soll man in diesem Spiel auch zahlreiche Planeten erkunden k├Ânnen.

Da es sich hier um keine offiziellen Infos handelt, ist unbekannt, ob die Spiele wirklich existieren. Wir halten euch aber nat├╝rlich auf dem Laufenden.

Mehr Infos und geleakte Artworks zu diesen Spielen findet ihr ├╝ber diesen Link.

Das denken wir:

Mal sehen, wann oder ob Capcom eines dieser Spiele vorstellt.