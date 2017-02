Arnie will Rache: Hier ist der erste Trailer zu Aftermath

68 SHARES Facebook Twitter Google

Im Film Aftermath verliert ein Mann namens Viktor (Arnold Schwarzenegger) bei einem Zusammenstoß von zwei Flugzeugen Frau und Tochter. Für diese Tragödie will Viktor Rache und dem Verantwortlichen für die Tragödie in die Augen schauen.

Mittlerweile wurde ein erster Trailer zum Film veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Die ersten Szenen aus Aftermath machen auf jeden Fall Lust auf mehr. Das Ganze wirkt ziemlich intensiv und dramatisch.

Bis zum Release müssen wir uns aber noch gedulden. Der Film läuft erst im April 2017 in den USA und Großbritannien an. Einen Termin für eine Veröffentlichung in Deutschland gibt es leider noch nicht.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Action, Drama und Arnie – was will man mehr?