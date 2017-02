Battlefield 1: Das erwartet euch im neuen Spielmodus “Frontlinien”

70 SHARES Facebook Twitter Google

Die Download-Erweiterung “They Shall Not Pass” f├╝r Battlefield 1 enth├Ąlt unter anderem den neuen Spielmodus “Frontlinien”. Und wenn ihr wissen m├Âchtet, was euch in diesem Modus erwartet, solltet ihr euch nachfolgendes Video ansehen.

Einfach ausgedr├╝ckt werden in diesem Modus die Modi Eroberung und Rush miteinander kombiniert. Man k├Ąmpft sich von Flagge zu Flagge in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Hat man dieses eingenommen, dann beginnt der Rush-Part.

Hier muss man dann entweder Telegrafenmasten angreifen oder verteidigen. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, k├Ânnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Endlich mal etwas Abwechslung auf dem Schlachtfeld.