Battlefield 1: Deuten diese Videos wirklich auf einen Zombie-Modus hin?

68 SHARES Facebook Twitter Google

Im Netz stĂ¶ĂŸt man gerade immer wieder auf Videos der neuen Map “Fort Vaux” aus dem Battlefield 1 DLC “They Shall Not Pass”. Und diese Videos sollen angeblich einen Hinweis auf einen Zombie-Modus fĂŒr den Shooter beinhalten, wie wir ihn aus der “Call of Duty”-Reihe kennen.

Der Hinweis: An einer Stelle auf der Map hört man GerÀusche, die doch sehr an Zombie-Schreie erinnern. Hier eines dieser Videos:

Und hier noch ein Video:

Ja und diese Zombie-Schreie werden eben von einigen Spielern als Hinweis interpretiert, dass es in Battlefield 1 vielleicht bald einen Zombie-Modus geben wird. Die andere Möglichkeit: Es handelt sich nur um ein Easter Egg.

Das denken wir:

Das wÀre richtig cool.