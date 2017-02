Castlevania: Netflix plant eine TV-Serie zur Franchise

48 SHARES Facebook Twitter Google

Inzwischen produziert Netflix Serien wie am Flie├čband und das in einer wahnsinnig guten Qualit├Ąt. Die heutige Ank├╝ndigung k├Ânnte viele Zocker interessieren, denn Netflix plant eine animierte Serie zur Castlevania-Franchise. Nat├╝rlich gibt es aktuell noch nicht viele Informationen, doch die erste Staffel soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Im Fokus der Serie steht das letzte Mitglied des Belmont-Clans, das Osteuropa vor Vlad Dracula Tepe besch├╝tzt. F├╝r die Umsetzung zeichnet das Animationsstudio Frederator verantwortlich. Wenn es weitere Infos gibt, werdet ihr es bei uns erfahren.

Das denken wir:

Netflix traue ich inzwischen alles zu. Es gibt zwar einige Serien, mit denen ich nicht ganz warm geworden bin, aber 80% der Netflix Serien sind einfach super. Gerade als ehemaliger Castlevania Fan bin ich sehr gespannt.