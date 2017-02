Darum bietet dieser HÃ¤ndler Switch-Spiele in Xbox-HÃ¼llen an

54 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen erscheint die Nintendo Switch und einige Spiele für die kommende Nintendo-Konsole kann man bei Händlern schon vorbestellen. Und ein Händler in England bietet die Switch-Spiele in Xbox-Hüllen an.

Das zeigt das Bild über diesen Zeilen, das der Reddit-User chrisw81 kürzlich gepostet hat.

Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum der Händler die Switch-Spiele in Xbox-Hüllen anbietet. Und laut dem Reddit-User thechaospredator ist der Grund dafür folgender: Manche Händler haben einfach noch keine Vorbesteller-Boxen. Und um Geld und Plastik zu sparen, verwenden sie für Vorbestellungen einfach Boxen anderer Systeme.

Macht Sinn. Das Ganze dürfte aber trotzdem für Verwirrung bei so manchem Kunden sorgen.

Das denken wir:

Maximale Kundenverwirrung.

Quelle: justpushstart.com