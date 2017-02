Darum regen sich Fans Ã¼ber den neuen Trailer von Zelda: Breath of the Wild auf

102 SHARES Facebook Twitter Google

K├╝rzlich hat Nintendo in Japan einen neuen ÔÇô und zugegebenerma├čen ziemlich coolen ÔÇô Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild ver├Âffentlicht. Und ├╝ber diesen Clip regen sich nun einige Fans auf.

Der Grund: Der Trailer enth├Ąlt einen kleinen Spoiler. Also, wenn man diesen ├╝berhaupt als solchen bezeichnen m├Âchte. Keine Sorge, diese News hier ist frei von Spoilern. Manche Fans regen sich einfach nur dar├╝ber auf, dass man im Trailer eine bestimmte Kreatur sieht. Mehr nicht.

Hier Tweets von Fans zum “Spoiler”:

@NintendoAmerica Please stop spoiling your own games 🌝 — Nibel (@Nibellion) 20. Februar 2017

@NintendoAmerica GODDAMMIT NINTENDO YOURE NOT SUPPOSED TO SPOIL IT — Dunc (@Garporeon) 20. Februar 2017

Und hier der Trailer, den man sich meiner Meinung nach ohne Bedenken ansehen kann:

Das denken wir:

Man kann es auch ├╝bertreiben.