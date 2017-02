Darum startet Nintendo eine etwas ungewÃ¶hnliche Partnerschaft mit John Cena

68 SHARES Facebook Twitter Google

Der Release der kommenden Nintendo-Konsole Switch lässt nicht mehr lange auf sich warten und darum kurbelt Nintendo in diesen Tagen kräftig die Werbetrommel. Die neueste Aktion: Eine Partnerschaft mit Profi-Wrestler John Cena.

Um die Mobilität der Switch zu bewerben baut Nintendo an verschiedenen Orten in den USA Wohnzimmer auf, in denen man mit der Nintendo Switch spielen kann. Das erste Pop-Up-Wohnzimmer wird am 23. Februar aufgemacht.

Und damit auch m√∂glichst viele Fans kommen, wurde als Stargast John Cena angek√ľndigt. Cena wird dann gemeinsam mit Fans und YouTubern Switch-Zocken.

Also wenn ihr gerade in den USA unterwegs sein solltet ‚Äď hier sind die Standorte und Termine der Switch-Pop-Up-Wohnzimmer:

The Desert ‚Äď Nur mit Einladung

Feb. 23, 8:30 a.m.-4 p.m. PT

Blue Cloud Movie Ranch

20019 Blue Cloud Rd.

Santa Clarita, CA 91390

Aspen ‚Äď F√ľr alle zug√§nglich

Feb. 27, 8:30 a.m.-4:30 p.m. MT

Snowmass Village

45 Village Square

Snowmass Village, CO 81615

New York ‚Äď F√ľr alle zug√§nglich

March 3, 9 a.m.-5 p.m. ET

Flatiron Plaza

Broadway between 23rd and 24th St.

New York, NY 10010

Das denken wir:

Die Idee ist ja cool, aber was macht John Cena in meinem Wohnzimmer?