Das denkt Hideo Kojima über die Nintendo Switch

54 SHARES Facebook Twitter Google

Na, was denkt ihr ├╝ber die Nintendo Switch? Was ich ├╝ber die Switch denke, habe ich euch ja schon erz├Ąhlt. Und was Hideo Kojima ├╝ber die kommende Nintendo-Konsole denkt, hat er k├╝rzlich in einem Interview mit den Kollegen von IGN verraten.

So gef├Ąllt ihm vor allem die Idee, ein Spiel daheim zu starten und die M├Âglichkeit zu haben, es unterwegs weiterzuspielen.

“In ein fr├╝heres Spiel von mir haben wir eine Funktion namens ‘Transfarring’ integriert, die es erm├Âglichte, gespeicherte Daten von der PS Vita auf die PS3 zu kopieren und umgekehrt”, erkl├Ąrte Kojima. “Ich glaube, [Switch] ist eine Erweiterung dieser Idee. Die Tatsache, dass man etwas zu Hause spielen und mit nach drau├čen nehmen kann, ist der Traum jedes Spielers. Die Switch ist eine Evolution davon.”

Es scheint also, dass Hideo Kojima die “Switch”-Idee ziemlich gut zu finden scheint. Das komplette Interview findet ihr ├╝ber diesen Link.

Das denken wir:

Das h├Ârt sich doch sehr positiv an.