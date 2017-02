Das Nintendo Switch Line-Up sieht mittlerweile etwas besser aus

61 SHARES Facebook Twitter Google

Wahrscheinlich wart ihr auch etwas entt├Ąusch, als Nintendo am 13. Januar das schwache Spiele-Line-Up f├╝r die Nintendo Switch vorgestellt hat. Bis auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild war meiner Meinung nach kaum ein interessanter Titel dabei.

Was das Line-Up betrifft, hat sich aber mittlerweile einiges getan. Im Januar waren lediglich 26 angek├╝ndigt. Heute sind es ├╝ber 100. Auf der Grafik ├╝ber diesen Zeilen k├Ânnt ihr sehen, welche Games f├╝r die Nintendo Switch angek├╝ndigt sind und wann sie erscheinen.

Das gr├Â├čte Problem stellt meiner Meinung noch das Launch-Line-Up dar. Bis auf Zelda ist tats├Ąchlich kein Spiel dabei, was mich interessiert. Das ist sehr schade. Und das wird sich leider auch nicht mehr ├Ąndern.

Das denken wir:

Noch nicht perfekt, aber besser.