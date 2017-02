Das sind die 25 schmerzhaftesten LEGO-Steine

41 SHARES Facebook Twitter Google

Jeder von uns ist schon mal auf einen LEGO-Stein getreten. Und wir alle wissen, wie schmerzhaft das sein kann. Aber: Nicht jeder Stein ist gleich, was den Schmerz-Faktor betrifft.

Das denken auch die Kollegen von Nerdist, die ein Ranking mit den 25 schmerzhasftesten LEGO-Steinen erstellt haben.

Hier das Ranking:

25. Tyre high narrow ├Ş15├Ś6

24. Brick 1├Ś8

23. Profile brick ├Ş15.83 w. cross

22. Round plate 2├Ś2 w/eye

21. Roof tile 4├Ś2/45┬░ inv.

20. Mini head

19. Brick 1├Ś4 w. 4 knobs

18. Smoke helmet protection

17. Stone 1x2x1 1/3 w. 2 plates 2├Ś2

16. Streamer

15. Roof tile 1├Ś2 45┬░ w. 1/3 plate

14. Plate 1├Ś1 w. up right holder

13. Brick with bow 1x3x2

12. Profile brick 1├Ś2

11. Double conical wheel z12 1m

10. Brick Corner 1x2x2

9. Angle plate 1├Ś2/1├Ś4

8. Mailbox, casing 2x2x2

7. Brick 2x4x1 w. screen

6. Facet brick 3x3x1

5. Plate 1├Ś2 w. vertical grip

4. Stalk

3. Brick 1├Ś2 w. 4 knobs

2. Rocker bearing 1├Ś2

1. Brick 1├Ś1 w. 4 knobs

Und Bilder zu den drei schmerzhaftesten LEGO-Steinen seht ihr hier:

Wie das Ranking entstanden ist und mehr Bilder der schmerzhaften LEGO-Steine findet ihr ├╝ber diesen Link.

Das denken wir:

LEGO macht Spa├č, kann aber auch ziemlich schmerzhaft sein.