Dead Rising 4 im Test – Oh Gott, macht das SpaÃŸ!

75 SHARES Facebook Twitter Google

Ich liebe Zombies. Ich liebe langsame Zombies, ich liebe schnelle Zombies. Ich liebe den kultigen Streifen “Dawn of the Dead” aus dem Jahre 1978. Meine G├╝te, ich liebe sogar die “Resident Evil”-Verfilmungen. Als Kind habe ich im ersten Ableger von Resident Evil auf der PlayStation das gruselige Herrenhaus erkundet und seitdem meine Leidenschaft f├╝r unsere untoten Mitb├╝rger nicht verloren. Leider durfte ich den humoristischen Zombie-Klopper Dead Rising niemals in meine Sammlung aufnehmen. Das hat sich aber jetzt ge├Ąndert: Zehn Jahre nach Ver├Âffentlichung des Serien-Erstlings kommen auch deutsche Spieler endlich in den Genuss des neuesten Ablegers: Dead Rising 4 – ab 18 und in Deutschland sogar komplett ungeschnitten. Wie gut Dead Rising 4 geworden ist und warum weniger mehr gewesen w├Ąre, das verr├Ąt unser Test.

Brains! Oder: Warum hinter Zombies mehr steckt

Zombies sind gesellschaftskritisch. Richtig geh├Ârt: Die Untoten hatten urspr├╝nglich einen ganz anderen Hintergrund, als es heutzutage den Anschein hat. Bereits mit dem urspr├╝nglichen “Dawn of the Dead”, einem richtigen Meilenstein des Zombie-Kinos, kritisierte Kultregisseur George A. Romero schon vor knapp 40 Jahren die amerikanische Konsumgesellschaft. Und seitdem sind Shopping Center in den meisten Filmen oder Spielen Schauplatz f├╝r die Zombie-Apokalypse.

Da macht auch Dead Rising 4 keine Ausnahme: Als Frank West, investigativer Journalist und Professor f├╝r Journalismus, begeben wir uns in die Stadt Willamette. In Willamette ist eine VerdammSeuche ausgebrochen, die die Bewohner der Stadt in Zombies verwandelt. Zuf├Ąlligerweise breitete sich die Seuche am sogenannten “Black Friday” aus – an dem Tag, an dem halb Amerika im Konsumchaos versinkt. Mit diesem Tribut an Romero inklusive obligatorischem Shopping Center h├Ârt die Gesellschaftskritik schon auf. In Dead Rising 4 geht es n├Ąmlich stattdessen darum, als Journalist in sieben Kapiteln eine Verschw├Ârung rund um den Zombievirus und einer mysthischen Organisation namens Obscuris aufzudecken.

Die Wahl der Qual

Sind wir mal ehrlich: Die Story ist in Dead Rising schon immer nur Beiwerk gewesen. Es geht doch darum, Zombies zu verkloppen. Und zwar auf so einzigartige Art und Weise, dass man letztlich grinsend vor dem Monitor sitzt, wenn man eine Meute Untoter mit einem s├Ąurespuckenden Gartenzwerg nervt. Oder mit einem riesigen Eisschwert zertr├╝mmert. Oder mit einer T-Shirt-Kanone Merchandise ins narbige Gesicht pfeffert. Es ist unglaublich, wie viel Kreativit├Ąt Entwickler Capcom Vancouver in die Waffenauswahl gesteckt hat. Nicht nur gibt es dank mittelalterlichem Breitschwert, Wurfsternen und Baseballschl├Ągern eine breite Auswahl, nein: Man kann die Waffen sogar noch kombinieren! Raus kommen dabei brennende Schwerter, Weihnachtsschmuck-Kanonen oder Feuerwerk-Armbr├╝ste – kurz gesagt: verdammt witzige Waffen, mit denen Zombies verm├Âbeln einfach nur riesigen Spa├č macht.

Besondere Freude machen vor allem der kr├Ąftige Exo Suit mit einer separaten Waffenpalette oder kombinierte Fahrzeuge. Genau: Man kombiniert beispielsweise ein Go-Kart und einen Elektro-Scooter und bekommt ein Elektro-Kart, mit dem man ganze Gegnermengen grillen kann. Dead Rising 4 ist dann am besten, wenn man die n├Ąchste abgefahrene Waffe sucht und anschlie├čend vor einer riesigen Gruppe Zombies steht. Die Vorfreude ist elektrisierend.

Lahme Technik

Dead Rising 4 ist aber auch am Schlimmsten, wenn diese Situationen ausbleiben. Das passiert durch nervige Sequenzen, in denen wir beispielsweise ein Archiv oder eine Feuerwache untersuchen m├╝ssen. Wir qu├Ąlen uns mit einer tr├Ągen Kameraf├╝hrung durch triste R├Ąume und suche nach Hinweisen, um endlich in das n├Ąchste Gebiet vorsto├čen zu k├Ânnen. Dead Rising 4 nutzt diese Sequenzen, um die Story voranzutreiben und neue Areale au├čerhalb des Shopping Centers wie das Stadtgebiet von Willamette einzuf├╝hren. Zwar kann die Story an einigen Ecken dank Situationskomik zum Schmunzeln anregen, insgesamt stellt die Art des Storytellings dem restlichen Spielspa├č ein gro├čes Bein und sorgt f├╝r den gr├Â├čten Kritikpunkt.



Kritikpunkt Numero Dos ist die Technik. Dead Rising 4 l├Ąuft per se erstmal fl├╝ssig und bietet eine gewisse Detailverliebtheit dank ausgefallener Waffen und dem stimmigen Design. Aber daf├╝r muss Dead Rising 4 nun mal laufen – und das wird bei vielen Spielern zum Problem. Publisher Microsoft hat Dead Rising 4 im hauseigenen Windows-Store platziert und blockiert den Download f├╝r viele Nutzer mit einer veralteten Version von Windows 10. Hat man das Spiel dann zum Laufen gebracht, st├Âren Grafik- und Sound-Bugs das Spielerlebnis. In unserer Testversion fehlte anfangs der komplette Sound des Spiels. Inzwischen l├Ąuft der Titel bis auf wenige Gameplay-Bugs annehmbar.

Unser Fazit:

Hirn aus, Spiel an – so genie├čt man Dead Rising 4. Der neueste Ableger ist zehn Jahre nach dem ersten Teil der Reihe endlich auch in Deutschland spielbar. Capcom Vancouver hat besonders in die Auswahl der Waffen viel Kreativit├Ąt und M├╝he investiert – und sie so zum Mittelpunkt des Spiels gemacht. Au├čerhalb des Geschnetzels, den vielen Sammelgegenst├Ąnden und der eindrucksvollen Waffen gibt es in Dead Rising 4 nicht viel zu sehen. Das w├Ąre auch nicht weiter schlimm, w├╝rde uns das Spiel nicht diese nervigen Detektiv-Sequenzen zumuten. Au├čerhalb davon und abgesehen von der schwachen Technik liefert Capcom mit Dead Rising 4 einen wirklich spa├čigen Zombie-Schnetzler, den man ohne gro├če Anstrengung durchziehen und genie├čen kann.

Wertung: (3.1 / 5.0)