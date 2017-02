Die “Geschichten aus der Gruft” kehren mit einem unheimlichen Trailer zurück

75 SHARES Facebook Twitter Google

Na, wer von euch erinnert sich noch an die 90er-Kultserie “Geschichten aus der Gruft”? Ich fand die Serie damals ziemlich genial und darum freue ich mich auch, dass der Klassiker neu aufgelegt wird.

Das Ganze ├╝bernimmt M. Night Shyamalan und ich k├Ânnte mir ganz ehrlich keinen besseren Regisseur f├╝r ein Revival von “Tales from the CryptÔÇŁ vorstellen. Auf jeden Fall soll die Neuauflage Ende 2017 auf dem US-Sender TNT an den Start gehen.

Insgesamt sind zehn Folgen geplant, die jeweils eine Stunde dauern und ziemlich unheimlich werden sollen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon jetzt, denn k├╝rzlich wurde ein erster Trailer ver├Âffentlicht, den ihr euch hier ansehen k├Ânnt:

Und wer sich an die alten Zeiten erinnern m├Âchte, der kann sich hier noch das Intro des Originals ansehen:

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach.