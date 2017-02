Dieser grandiose Trailer zeigt, warum Horizon Zero Dawn so richtig gut wird

82 SHARES Facebook Twitter Google

Bisher haben wir aus dem kommenden PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn viele Actionszenen zu sehen bekommen. Diese sehen zwar ziemlich cool aus, was Horizon Zero Dawn aber – zumindest meiner Meinung nach – zu einem richtig guten Spiel macht, ist die Möglichkeit, die unglaublich detaillierte Wildnis zu erkunden.

Das wird klar, wenn man den aktuellen Trailer gesehen hat. Hier wird gezeigt, was man abseits der Story alles erleben kann. Und das ist einiges.

Man kann sich auf die Suche nach Geheimen Orten begeben, man kann beim Erkunden mehr über die abgefahrene Geschichte des Spiels erfahren und man hat – und das finde ich am coolsten – mit jedem Schritt einen Anblick vor sich, der wirklich atemberaubend aussieht.

Und das sage ich nicht einfach nur so. Die Optik von Horizon Zero Dawn ist tatsächlich ziemlich genial. Und davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

Das sieht doch absolut cool aus, oder?

Das denken wir:

Wer auf Action steht, sollte sich Horizon Zero Dawn unbedingt vormerken.