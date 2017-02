Drawn to Death: Neuer Trailer verrÃ¤t das Erscheinungsdatum

54 SHARES Facebook Twitter Google

Urspr├╝nglich sollte der Fun-Shooter Drawn to Death als Free-2-Play-Titel im PSN Store erscheinen. Doch w├Ąhrend der Entwicklung hat man sich umentschieden und nun wird es ein Buy-to_Play-PSN Titel. Im Zuge dieser Info hat das zust├Ąndige Entwicklerstudio The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency einen neuen Trailer ver├Âffentlicht, der uns das Erscheinungsdatum des Titels verr├Ąt.

Hinter dem kryptischen Entwicklerstudionamen verbirgt sich unter anderem niemand geringeres als David Jaffe, den man f├╝r seine Arbeit an God of War kennt. Kosten soll der Titel rund 20 Dollar. Wir k├Ânnen also davon ausgehen, dass der Preis in Euro sehr ├Ąhnlich ausfallen wird.

Drawn to Death erscheint am 04. April 2017 exklusiv f├╝r PlayStation 4.

Anbei der Releasedate-Trailer zu Drawn to Death

Das denken wir:

Das Spiel sieht durchaus interessant und abgedreht aus. Eventuell riskiere ich mal einen Blick, wenn es erschienen ist.