Duke Nukem ist zurÃ¼ck â€“ in Bulletstorm

Die Bulletstorm: Full Clip Edition erscheint am 7. April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC via Steam. In dieser Edition ist es auch möglich, als Duke Nukem zu spielen. Und das ist nun nicht unbedingt ein Kaufargument, aber es ist doch schön, dass Duke noch nicht ganz von der Bildfläche verschwunden ist.

Wer sehen möchte, wie sich der Duke so in Bulletstorm schlägt, der sollte sich dieses Video hier ansehen:

Und wer keinen Bock auf den Duke hat, der kann sich hier wenigstens den Story-Trailer zur Bulletstorm: Full Clip Edition ansehen:

Das denken wir:

“I have come here to chew bubblegum and kick ass…and I’m all out of bubblegum.”