Es gibt bereits ein Spiel, das zu groÃŸ fÃ¼r den internen Speicher der Nintendo Switch ist

Der interne Speicher der Nintendo Switch hat eine Kapazit├Ąt von 32 GByte. Das Problem: Es gibt zum Launch bereits Spiele, die die Kapazit├Ąt des Speichers sprengen.

In Japan wird es zum Start der Konsole die Rollenspiele Dragon Quest Heroes 1 und 2 als Download-Paket geben. Dieses ben├Âtigt 32 GByte. Da 4 GByte bereits mit dem Betriebssystem belegt sind, kann man das Paket nicht installieren.

Um das Problem zu umgehen, m├╝sste man sich also eine microSD-Karte mit mehr Speicherplatz kaufen.

Bei anderen Spielen besteht ├╝brigens kein Problem. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ben├Âtigt beispielsweise rund 13,4 GByte Speicher und Mario Kart 8 Deluxe circa 8 GByte.

Sobald es weitere Neuigkeiten zur Nintendo Switch gibt, informieren wir euch nat├╝rlich umgehend.

Das denken wir:

Das ist doof. Dann muss zum Launch auch eine microSD gekauft werden.