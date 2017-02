For Honor: Testberichte werden erst nach Release verÃ¶ffentlicht

54 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen erscheint Ubisofts Multiplayer-Titel For Honor in unseren Händlerregalen. Nach den bisherigen Betas gab es ja durchaus gemischte Gefühle was For Honor angeht. Die einen waren sehr angetan, die anderen haben dem Spiel sehr schnelle Abnutzungserscheinungen prophezeit und zudem die Spielmechanik während der Beta ausgehebelt.

Also die ideale Gelegenheit auf die ersten Testberichte zu warten, doch die werden wir nicht pünktlich sehen. Wie Ubisoft bekannt gegeben hat, werden die Review-Exemplare erst zu Release freigeschaltet. So werden also einige Tage ins Land gehen, bis wir eine Meinung im Internet vorfinden. Laut Ubisoft liegt das an der Open Beta, die kurz vor Release stattfindet und den damit zusammenhängenden Serverarbeiten.

Das denken wir:

Wer weiĂź ob das wirklich der reale Grund ist. Oftmals werden Reviews ja nur aufgeschoben, weil der Publisher selber nur bedingt hinter seinem eigenen Titel steht. Lassen wir uns ĂĽberraschen.