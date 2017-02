Forza Horizon 3: Erreicht einen neuen Meilenstein

48 SHARES Facebook Twitter Google

Forza Horizon 3 befindet sich nach wie vor auf Erfolgskurs. Dies hat Microsoft gestern via Xbox Wire bekanntgegeben. So hat sich der neueste Ableger der Rennspiel-Serie inzwischen rund 2,5 Millionen Mal verkauft. Zudem hat die Forza-Reihe im vergangenen Dezember eine Billion US Dollar eingespielt.

Weiter hat Microsoft verk├╝ndet, dass wir uns auch 2017 auf eine neue Ank├╝ndigung freuen d├╝rfen. Dabei wird es sich wahrscheinlich um Forza Motorsports 7 drehen. Wir d├╝rfen also gespannt sein, ob Microsoft uns auf der kommenden E3 einen neuen Ableger ank├╝ndigt.

Das denken wir:

Das freut mich sehr. Die Forza-Reihe steht f├╝r eine au├čerordentlich gute Qualit├Ąt und macht jederzeit viel Spa├č. Sch├Ân zu sehen, dass sich die M├╝he auszahlt und die Zahlen stetig steigen.