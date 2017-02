Ghost Recon Wildlands: Fans fordern einen spÃ¤teren Release

54 SHARES Facebook Twitter Google

Vergangenes Wochenende fand bekanntlich die Beta zu Ubisofts kommenden Taktik-Shooter Ghost Recon: Wildlands statt. Auch ich war mit von der Partie und habe mir jegliche Haupt,- und Nebenmissionen der Beta angeschaut. Doch die Resonanz im Internet ist durchwachsen – und das aus gutem Grund. Daf√ľr, dass das Spiel in bereits 4 Wochen erscheinen soll, war die Beta in einem katastrophalen Zustand.

Einige der Kritikpunkte w√ľrden sich relativ fix patchen lassen, doch andere wiederum sind gravierend. Auf Reddit str√∂men die Threads √ľber mit Verbesserungsvorschl√§gen und Mankos der Beta. Es geht sogar so weit, dass die Spieler einen sp√§teren Release fordern.

Wenn man sich die technischen M√§ngel der Beta anschaut, fordern die Spieler dieses auch zurecht. Wir haben f√ľr euch die h√§ufigsten Kritikpunkte zusammengefasst:

РDie schwammige Steuerung der Fahrzeuge. Egal ob Autos oder Hubschrauber, die Steuerung ist noch unpräziser als in Watch Dogs.

– Die Spielwelt ist nur Mittel zum Zweck & wirkt nicht glaubw√ľrdig. Auch das ist ein Punkt, der mir in der Beta sauer aufstie√ü. Die Missionen dauerten 2-3 Minuten und spielten auf 5 Quadratmetern, aber die Fahrt dahin war elendig lang. Was nicht halb so schlimm w√§re, wenn die Spielwelt nicht trist und tot w√§re.

РDas KI Verhalten. Die eigenen KI Partner, als auch die Gegner legen ein unnachvollziehbares Verhalten an den Tag. Bei vielen Missionen waren meine KI-Mitstreiter nicht mal im Missionsradius, weil sie woanders hinliefen oder am Zaun hängenblieben. Auch die Passanten reagieren leider absolut hohl. Wenn ihr mal auf der falschen Fahrbahn unterwegs seid, weichen sie nicht aus, sondern halten erbarmungslos auf euch drauf.

РEs gibt viele Kantenglättungs,- und Clippingfehler.

– Taktisches Vorgehen wird nicht belohnt. Es gibt keinen Reiz die Missionen auf taktische und ruhige Art anzugehen, da es keine besonderen Belohnungen daf√ľr gibt und die actionreiche Methode zudem bedeutend effizienter ist.

Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr die Beta auch gespielt? Teilt uns doch eure Meinung mit!

Das denken wir:

Ich war zugegebenermaßen auch sehr enttäuscht von der Beta. Ich glaube aktuell nicht daran, dass Ubisoft diese ganzen Probleme binnen vier Wochen in den Griff bekommt.