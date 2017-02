68 SHARES Facebook Twitter Google

In Zur├╝ck in die Zukunft 2 bekamen wir einige ziemlich geniale Erfindungen zu sehen. Die coolste: selbstschn├╝rende Nikes. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt es diese Schuhe mittlerweile tats├Ąchlich. Leider kommt man aber nur schwer an diese Treter.

Eine Alternative: Man entwickelt eigene, selbstschn├╝rende Schuhe. Genau das hat Vimal Patel gemacht und zwar mit LEGO.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, k├Ânnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Einfach nur gro├čartig!