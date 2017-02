Hellblade: Ninja Theory bestÃ¤tigt Release in diesem Jahr

Eine ganze Weile war es ruhig rund um den Action-Titel Hellblade, an dem das Studio Ninja Theory schon eine ganze Weile eifrig arbeitet.

Aber jetzt gibt es endlich wieder ein kleines Update. Und zwar hat das Studio via Twitter verk√ľndet, dass Hellblade noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Und das sind doch gute Nachrichten. Hier der offizielle Tweet zur Ank√ľndigung:

Yes! We're really looking forward to sharing #Hellblade with you all. The support has been amazing. https://t.co/oNNNMgusZP

— NinjaTheory (@NinjaTheory) 1. Februar 2017