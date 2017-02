Heroes of the Storm: Ein weiterer Charakter aus Overwatch erhÃ¤lt Einzug

75 SHARES Facebook Twitter Google

Heroes of the Storm, das MOBA aus dem Hause Blizzard erhĂ€lt in regelmĂ€ĂŸigen AbstĂ€nden neue Charaktere und Level. Wie wir kĂŒrzlich erfuhren, wird es demnĂ€chst erneut Zuwachs geben – und bedient wird sich am Overwatch Franchise. Der Heiler Lucio wird bald Einzug in das MOBA finden.

Laut einem Beitrag bei Twitter soll Lucio schon bald auf dem Testserver verfĂŒgbar sein. Lucio ist somit der dritte Charakter aus Overwatch, der in Heroes of the Storm verfĂŒgbar ist.

Anbei der AnkĂŒndigungstrailer zu Lucio:

Das denken wir:

Nun erhÀlt der beste Heiler aus Overwatch Einzug in Heroes of the Storm. Na mal schauen, ob er dort genau so effektiv ist.