Hier lÃ¤uft FIFA auf der Nintendo Switch

48 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich ist das erste Videomaterial aus der Switch-Version von FIFA – wahrscheinlich FIFA 18 – im Netz gelandet und das möchte ich euch nicht vorenthalten.

Und zwar sind ein paar Szenen aus FIFA in einem neuen Switch-Werbespot zu sehen – aber leider nur um 15 Sekunden. Dafür bekommen wird das Spiel im Tablet- und im TV-Modus gezeigt.

Hier der Spot:

Noch nicht genug? Kein Problem! Hier sind noch zwei weitere Clips. Im ersten Video bekommt ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen und im zweiten Dragon Quest.

Sobald es weitere Infos zur Nintendo Switch gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wir sind wirklich gespannt, ob sich die Nintendo Switch gegen die Konsolen-Konkurrenz behaupten kann.