Hier sind die ersten Screenshots aus dem Unreal Engine 4 Horror-Spiel Remothered: Tormented Fathers

Habt ihr schon vom Survival-Horror-Titel Remothered geh├Ârt? Nein? Ich heute auch zum ersten Mal. Hier handelt es sich um einen ziemlich unheimlichen Titel, der auf der Unreal Engine 4 basiert und dementsprechend gut aussieht.

K├╝rzlich wurde angek├╝ndigt, dass das erste Kapitel mit dem Titel “Tormented Fathers” noch in diesem Jahr erscheinen soll. Abgesehen davon wurden auch erste Screenshots aus dem Spiel ver├Âffentlicht, die ihr unter diesen Zeilen findet.

In Remothered: Tormented Fathers ├╝bernimmt der Spieler die Rolle der 35-j├Ąhrigen Rosemary Reed, die den pensionierten Notar Dr. Felton besucht, der an einer mysteri├Âsen Krankheit leidet. Rosemary wird von einer Schwester namens Gloria begr├╝├čt und nachdem Rosemary ihre Absichten erkl├Ąrt, beginnt der Horror. H├Ârt sich ziemlich spannend an, oder?

Hier nun die Screenshots:



Das denken wir:

Die ersten Screenshots sehen auf jeden Fall vielversprechend aus.