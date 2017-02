HÃ¶rt euch hier den abgefahrenen Song zum LEGO Batman Film an

75 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen geht der LEGO Batman Film an den Start und f├╝r diesen Streifen wurde ein Amateur-Songwriter engagiert, der den Song zum Film komponieren sollte. Und das Ergebnis k├Ânnt ihr euch unter diesen Zeilen anh├Âren.

In The Lego Batman Movie dreht sich alles um die Frage: Kann Batman gl├╝cklich sein? Aber nat├╝rlich erlebt Batman (Will Arnett) als animierte Lego-Figur auch einige Abenteuer mit seinem Mitstreiter, Robin (Michael Cera). Und wie sollte es anders sein? Die beiden bekommen es unter anderem nat├╝rlich auch mit dem fiesen Joker (Zach Galifianakis) zu tun, der dem Dunklen Ritter unbedingt beweisen m├Âchte, dass er der gr├Â├čte B├Âsewicht aller Zeiten ist.

Ja und musikalisch wird das Ganze eben von diesem Theme-Song hier begleitet:

Das denken wir:

Ziemlich… ungew├Âhnlich.