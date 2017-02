Horizon Zero Dawn: So gratuliert Microsoft

41 SHARES Facebook Twitter Google

In der Spielebranche kommt es nicht alle Tage vor, dass dem Konkurrenten gratuliert wird, was irgendwie ziemlich d├Ąmlich ist. Schlie├člich sind wir alle Gamer, die einfach Spa├č mit guten Spielen haben m├Âchten.

Wie auch immer: Horizon Zero Dawn von Guerilla Games steht in den Startl├Âchern und da dem Studio ein richtig guter Titel gelungen ist, gratuliert Microsoft ÔÇô obwohl das Spiel exklusiv f├╝r die PS4 erscheint.

So schreibt Mike Ybarra, Corporate Vice President f├╝r Xbox & Windows-Gaming bei Microsoft, via Twitter: “Gratulation an @Guerrilla ich freue mich schon auf HZD.”

Hier der Tweet:

Congrats to @Guerrilla I look forward to playing HZD. https://t.co/HXSVYVwJNA — Mike Ybarra (@XboxQwik) 20. Februar 2017

Das denken wir:

Das ist doch mal eine nette Geste.