Ihr kÃ¶nnt euch jetzt die PS4 Slim Retro vorbestellen â€“ aber ihr mÃ¼sst schnell sein

Erst kürzlich berichteten wir über eine ziemlich geniale PS4 Pro im PlayStation-Retro-Design. Nun wurde eine PS4 Slim im Retro-Design angekündigt.

Und zwar wird die Konsole von Nova Strike angeboten – jedoch nur in einer sehr begrenzten Stückzahl. Es wird wohl nur 50 Stück geben. Abgesehen davon ist die Konsole nicht billig. Wer so eine PS4 haben möchte, sollte also schnell sein, bevor alle vergriffen sind.

Man kann sie für 50.000 indische Rupien vorbestellen. Das entspricht ungefähr 700 Euro. Hier der Link zur Produktseite.

Das denken wir

Die Konsole sieht wirklich cool aus.