Im finalen Trailer von Sniper Elite 4 geht es den Nazis an den Kragen

Ab dem 14. Februar steht Sniper Elite 4 für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Dann dürfen wir in der Rolle des Snipers Karl Fairburne erneut in Nazi-Ärsche treten.

Da das Spiel bereits in den Startlöchern steht, wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Hier bekommt man bereits einen guten Vorgeschmack darauf, was uns im fertigen Spiel erwartet: jede Menge Action.

Ăśbrigens: Wer sich den Season Pass holt, der darf sich ĂĽber Waffen- und Charakter-Packs, Waffen-Skins, eine zusätzliche Kampagne (bestehend aus drei Missionen) und die “Target: FĂĽhrer”-Mission freuen.

Das denken wir:

Spannend zu sehen, wie sich die “Sniper Elite”-Reihe weiterentwickelt.