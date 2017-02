In diesem genialen Video stellt eine Firma aus Kalifornien ihr Jetpack fÃ¼r jedermann vor

95 SHARES Facebook Twitter Google

Jetpacks kennen wir alle aus Videospielen und wahrscheinlich haben die meisten von euch schon ein echtes Jetpack in einem der zahlreichen Videos gesehen, die im Netz herumgeistern. Aber mit Sicherheit habt ihr noch kein cooleres Video gesehen, wie das von JetPack Aviation.

JetPack Aviation ist eine Firma aus Kalifornien, die ein ziemlich cooles Jetpack am Start hat (das werdet ihr gleich im Video sehen). Dieses Jetpack namens VTOL ist so kompakt, dass es sogar in einen Kofferraum passt.

Es befindet sich zwar gerade noch in der Konzeptphase, aber es scheint schon jetzt super zu funktionieren. Davon könnt ihr euch selbst mit diesem Video hier überzeugen:

Das denken wir:

Wie cool ist das denn? Wir wollen so ein Jetpack und zwar jetzt.