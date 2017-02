75 SHARES Facebook Twitter Google

Toyota hat k√ľrzlich einen ziemlich grandiosen Werbespot zum C-HR ver√∂ffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten m√∂chte.

Der Spot verfrachtet das Auto in die Welt von Street Fighter II. Dort angekommen fährt Ryu mit dem Wagen durch die Stages, bis er bei M. Bison ankommt.

Dort angekommen wird der Typ dann vom C-HR ziemlich verm√∂belt. H√∂rt sich absurd an? Sieht auch so aus. Trotzdem cool. Aber √ľberzeugt euch am besten selbst:

Das denken wir:

Dieser Spot ist wirklich cool gemacht.