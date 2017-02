In wenigen Tagen kÃ¶nnt ihr euch Kingâ€™s Tale: Final Fantasy XV kostenlos downloaden

88 SHARES Facebook Twitter Google

Der Retro-Brawler King’s Tale: Final Fantasy XV war ursprünglich ein Vorbesteller-Bonus zu Final Fantasy XV. Square Enix veröffentlicht das Spiel jetzt dann jedoch für PS4 und Xbox One. Und zwar kostenlos.

Hier die Geschichte des Spiels:

“Noctis will noch nicht schlafen und bittet seinen Vater, König Regis, ihm ein Märchen voller Fantasie und Abenteuer zu erzählen, und nicht einfach nur eine weitere Gutenachtgeschichte. Regis beginnt seine Erzählung mit einem friedvollen Tag, der durch Monster gestört wird, die die Hauptstadt Insomnia ĂĽberfallen. Ein junger Regis, Weskham an seiner Seite, begibt sich von der Hauptstadt aus auf ein Abenteuer. Mit der Zeit schlieĂźen sich ihnen die Freunde Cid und Clarus an, und zusammen reisen sie durch die Ebenen von Duscae, nur um eine geheimnisvolle Höhle zu entdecken, in der der Feind haust. Während dieser erfundenen Geschichte werfen König Regis und Noctis ihre eigenen Kommentare ein und verleihen der Erzählung so Tiefe und Perspektive.”

Hier die Features des Spiels:

Tief gehendes Kampfsystem – Combos, Gegenangriffe und Regis’ charakteristischer Warp-Angriff ergeben zusammen ein blitzschnelles Kampfsystem in Echtzeit, in dem schnelle Reflexe und kluge Taktiken belohnt werden.

Magie – Setze das Schlachtfeld in Brand, friere deine Gegner ein oder verpasse ihnen einen elektrischen Schlag mit Feuer-, Eis- und Blitzmagie.

Begleiter – Drei unterschiedliche Begleiter bieten einzigartige und neue Möglichkeiten zum Angriff und auf sie zugeschnittene Aktionen, die massiven Schaden anrichten.

Beschwörungen – Rufe gewaltige, astrale Wesen zu Hilfe, um deine Feinde auf atemberaubende Weise auszulösche

King’s Tale: Final Fantasy XV wird am 01. März 2017 kostenlos veöffentlicht.

Hier noch ein Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

King’s Tale: Final Fantasy XV kostenlos? Nur her damit!