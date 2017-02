Ja, die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint exklusiv fÃ¼r die PS4

Eigentlich war es ja klar, aber nun ist es offiziell: Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint offiziell für die PlayStation 4.

Das hat PlayStation Irland kürzlich via Twitter bestätigt. Aber etwas müssen wir uns noch gedulden, bis wir endlich wieder mit dem Beuteldachs durch die Gegend hüpfen dürfen, denn die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy erscheint erst am 30. Juni.

Und wer sich noch ein paar neue Screenshots aus der Trilogie ansehen möchte, der sollte diesem Link hier folgen.

Hier der Tweet, mit dem das Ganze bestätigt wurde:

I guess this really went viral #CrashBandicootNSanetrilogy #CrashBandicoot #PlayStation #PS4 pic.twitter.com/d6kFVLIlQr

— David Burke (@Irishgamerman) 21. Februar 2017