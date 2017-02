Jetzt kÃ¶nt ihr euch die coolste Wolverine Figur ever bestellen

68 SHARES Facebook Twitter Google

Ihr seid auf der Suche nach neuem Regalschmuck f├╝r eure Zockerbude? Da h├Ątte ich etwas f├╝r euch: die Play Arts Kai Wolverine Figur.

Das Teil k├Ânnt ihr euch f├╝r 149,99 Dollar im US-Store von Square Enix vorbestellen.

Die Figur wird mit ansteckbare Krallen und einem Katana ausgeliefert, das ihr Wolverine in die Hand dr├╝cken k├Ânnt. Die Figur ist, was das Design betrifft, eher an die Comics angelehnt, als an Logan aus dem kommenden X-Men-Film. Das macht aber nichts. Die Figur sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.

Hier ein paar Bilder:



Das denken wir:

Diese Figur macht sich in jeder Zockerbude gut.