Life: Seht euch schon jetzt den unheimlichen Super Bowl Spot zum Sci-Fi-Thriller an

War euch der Trailer zu Alien: Covenant nicht beklemmend genug? Dann solltet ihr euch den neuen Super Bowl Spot zum Sci-Fi-Thriller Life ansehen.

Diesen hat Sony Pictures k├╝rzlich ins Netz geblasen. In Life geht es um sechs Crewmitglieder der International Space Station ISS, die gerade dabei sind, den ersten Beweis f├╝r au├čerirdisches Leben zu finden. Und nat├╝rlich l├Ąuft alles schief, denn die au├čerirdische Lebensform ist schlauer und t├Âdlicher als erwartet.

Und das Ganze sieht verdammt spannend aus. Aber ├╝berzeugt euch am besten selbst:

Mit von der Partie sind ├╝brigens Jake Gyllenhaal (Nightcrawler, Demolition), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible ÔÇô Rogue Nation, The Girl on the Train) und Ryan Reynolds (Deadpool, Criminal). Wir informieren euch, wenn es weitere Infos zum Film gibt.

Das denken wir:

Das sieht verdammt spannend aus.