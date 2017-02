Mass Effect: Andromeda hat den Goldstatus erreicht

48 SHARES Facebook Twitter Google

Gute Nachrichten: Bioware hat verk├╝ndet, dass Mass Effect: Andromeda den Goldstatus erreicht hat.

Somit wird das Spiel p├╝ntklich am 23. M├Ąrz 2017 f├╝r PC, PS4 und Xbox One in den H├Ąndlerregalen stehen.

Hier der offizielle Tweet zur Ank├╝ndigung:

Mass Effect: Andromeda has gone gold. pic.twitter.com/bNKIKNuErA — BioWare (@bioware) 24. Februar 2017

Aktuell arbeitet Bioware ├╝brigens am Day One Patch, der f├╝r EA-Access-Kunden bereits f├╝nf Tage vor Release ver├Âffentlicht werden soll.

Wenn es Neuigkeiten zu Mass Effect: Andromeda gibt, informieren wir euch nat├╝rlich sofort.

Das denken wir:

Somit steht einem p├╝nktlichen Release nichts mehr im Weg.