Matrix: Wenn Forrest Gump Neos Platz einnehmen wÃ¼rde

Habt ihr euch je gefragt, wie es gewesen w├Ąre, wenn anstelle von Thomas A. Anderson (Neo) Forrest Gump in die Matrix geschickt worden w├Ąre? Wahrscheinlich nicht.

Eine Antwort auf diese Frage liefert der YouTube-Kanal How It Should Have Ended trotzdem. In einem wunderbaren Animationsfilm mit dem Titel “The Matrix Starring Forrest Gump – Hero Swap” sehen wir, wie sich Forrest mit Morpheus und Trinity anfreundet und wie er langsam lernt, sich in der Matrix zurechtzufinden. Ganz langsam.

Und das ist ├Ąu├čerst unterhaltsam. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Das ist einfach nur gro├čartig.