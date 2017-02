81 SHARES Facebook Twitter Google

Jetzt kommen wir zu einem Video, das man nicht gesehen haben muss, aber gesehen haben sollte. Weil es… ziemlich abgefahren ist.

Im nachfolgenden Video zeigt jemand, wie man mit einem Luftkompressor einen Golfball mega schnell in der Hand drehen lassen kann und das, ohne dass der Ball die Hand ber├╝hrt. Und mit mega schnell, meine ich eigentlich unglaublich schnell.

Am besten seht ihr euch den Clip einfach an. Have fun:

Abgefahren, oder?

Das denken wir:

Das ist abgefahren. Irgendwie.