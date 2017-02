NieR: Automata – Hat den Goldstatus erreicht

48 SHARES Facebook Twitter Google

Das sind gute Neuigkeiten. Square Enix und Entwickler Platinum Games haben offiziell den Gold-Status von NieR: Automata verkündet. Damit steht dem pünktlichen Release im März nichts mehr im Weg. Damit ist ein weiterer Titel für den vollgepackten März gesichert.

Generell stehen uns im März gute Zeiten als Spieler bevor. Neben NieR: Automata erscheint Horizon: Zero Dawn, die Nintendo Switch mit Zelda: Breath of the Wild, Ghost Recon: Wildlands, South Park, Mass Effect: Andromeda und die HD-Version von Kingdom Hearts 1.5 und 2.5. Der März kann also kommen.

NieR: Automata erscheint am 10. März 2017 für PlayStation 4. Eine PC-Version soll später in diesem Jahr erscheinen.

Das denken wir:

Das wird ein teurer März. Direkt 5 Spiele auf meiner Liste. Aber ich freue mich sehr drauf. Durch den Goldstatus steht dem pünktlichen Release von NieR: Automata zumindest nichts mehr im Weg.