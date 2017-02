Nintendo Ã¤uÃŸert sich zu gestohlenen Switch-Konsolen

55 SHARES Facebook Twitter Google

In den letzten Tagen tauchten immer mehr Videos zur kommenden Nintendo-Konsole Switch im Netz auf. Erst gestern berichteten wir √ľber ein erstes Unboxing-Video.

Und wie es aussieht, wurden die Konsolen nicht zu fr√ľh ausgeliefert, sondern von Mitarbeitern eines amerikanischen Vertriebs gestohlen und weiterverkauft. Die entsprechenden Personen wurden anscheinend bereizs identifiziert. Nun wurden von den Strafverfolgungsbeh√∂rden vor Ort Ermittlungen eingeleitet.

Hier die offizielle Stellungnahme von Nintendo:

“Earlier this week, individuals claimed to prematurely purchase a small number of Nintendo Switch systems from an unspecified retailer. Nintendo has determined these units were stolen in an isolated incident by employees of a U.S. distributor, with one system being illegally resold. The individuals involved have been identified, terminated from their place of employment and are under investigation by local law enforcement authorities on criminal charges.

Nintendo Switch will launch worldwide on March 3, 2017, and we look forward to everyone being able to discover the wonders of the new system for themselves at that time.”

Die Nintendo Switch steht ab dem 3. März offiziell in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Das passt Nintendo aber gar nicht.